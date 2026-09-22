Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB 3 Pack (ACFAN00310A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB 3 Pack (ACFAN00310A)
Благодаря высокому статическому давлению вентиляторы Pro эффективно перемещают воздух в узких пространствах. Это делает их идеальными для радиаторов, перфорированных панелей и сетчатых фильтров. Измененная конструкция лопастей вентилятора для оптимального баланса производительности и плавности работы. Гидродинамический подшипник в сочетании с удлиненным валом обеспечивает более тихую работу за счет улучшения распределения давления и минимизации вибраций. Автоматизированный процесс измерения и балансировки обеспечивает исключительную точность и плавность работы за счет нанесения балансировочной смеси с ювелирной точностью. Снижает шум двигателя, компенсирует колебания нагрузки и защищает от пусковых токов и обратной полярности. Вентилятор обеспечивает большую производительность на низких скоростях с более высоким воздушным потоком и статическим давлением всего 25 дБ(А) — идеально для тихого, но мощного охлаждения. Обеспечивает более высокое статическое давление и максимальную эффективность воздушного потока. Дополнительный разъем ШИМ позволяет синхронизировать несколько вентиляторов последовательно с помощью одного разъема.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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