Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1)
Кулер DEEPCOOL AG620 может рассеивать до 260 Вт тепловой мощности, выделяемой ЦПУ, и является подходящим вариантом для теплонагруженной игровой сборки. Контактная площадка, которая непосредственно контактирует с крышкой центрального процессора и забирает выделенное ею тепло, в этой модели произведена из теплоемкой меди. Посредством 6 тепловых трубок тепло передается к алюминиевому радиатору, с поверхности которого рассеивается вентиляторами. Для более продуктивного отбора тепла у ЦПУ основание кулера башенного типа покрывается термопастой. За рассеивание тепла в кулере DEEPCOOL AG620 отвечают два вентилятора размером 120x120 мм с автоматической регулировкой оборотов. В процессе работы вентиляторы с подключением к разъему 4-pin могут вращаться со скоростью 300-1850 об/мин. Шумность системы охлаждения при максимальных оборотах кулеров – 29.4 дБ.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Достоинства:
Комментарий:
Башня огонь. Смотриться классно, только приложение нужно скачать чтоб темпер показывал
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл ,всё в порядке с процессором справляется
Отзывы о товаре Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1)
Достоинства:
Комментарий:
Башня огонь. Смотриться классно, только приложение нужно скачать чтоб темпер показывал
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл ,всё в порядке с процессором справляется