Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Модерн белый+красный (ЛМ-А4МБК)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%2 270 руб. 4 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649673
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, кг.
1.2
Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Модерн белый+красный (ЛМ-А4МБК)
Пакетный компактный 2-х валовый ламинатор гелеос ЛМА4 Модерн для ламинирования документов формата А4 и меньше. Эта внешне лаконичная и дизайнерская модель ламинатора разместится в любом уголке помещения и создаст свое настроение в интерьере. Замечательно подойдет для детских учреждений, таких как детский сад и школа, в комнате у ребенка. Форма ламинатора обтекаемая, без углов.
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Пакетный компактный 2-х валовый ламинатор гелеос ЛМА4 Модерн для ламинирования документов формата А4 и меньше. Эта внешне лаконичная и дизайнерская модель ламинатора разместится в любом уголке помещения и создаст свое настроение в интерьере. Замечательно подойдет для детских учреждений, таких как детский сад и школа, в комнате у ребенка. Форма ламинатора обтекаемая, без углов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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