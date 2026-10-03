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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649670
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Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 Про (ЛМ_А4Про)
Пакетный ламинатор серии Про - самый мощный среди полупрофессиональных 4-х валовых моделей гелеос. Скорость ламинирования достигает 620 мм/мин. Максимальная температура достигает 200 градусов. Идеально для работы с самыми плотными пленками от 60-250 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал. Есть возможность холодноламинирования и фольгирования. Простое управление: Всего три кнопки и колесо регулировки t (100-200 градусов). Рабочая панель на русском языке. Световая индикация вовремя даст понять о готовности валов к работе. 2-е минуты нагрева и можно ламинировать. Предусмотрена функция реверса.
Пакетный ламинатор серии Про - самый мощный среди полупрофессиональных 4-х валовых моделей гелеос. Скорость ламинирования достигает 620 мм/мин. Максимальная температура достигает 200 градусов. Идеально для работы с самыми плотными пленками от 60-250 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал. Есть возможность холодноламинирования и фольгирования. Простое управление: Всего три кнопки и колесо регулировки t (100-200 градусов). Рабочая панель на русском языке. Световая индикация вовремя даст понять о готовности валов к работе. 2-е минуты нагрева и можно ламинировать. Предусмотрена функция реверса.
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