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Ламинатор Office Kit L2323 купить с доставкой в Москве
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Ламинатор Office Kit L2323

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Ламинатор Office Kit L2323
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478369
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ламинатор Office Kit L2323
4 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Office Kit
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
система ABC Release, фольгирование
Кол-во валов
4
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Регулировка температуры
есть
Скорость, мм/мин
350
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
75-150
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х15
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ламинатор Office Kit L2323

Пакетный ламинатор формата А4 для небольшого объема работ по ламинированию дома и в офисе. Оснащен системой ABS для легкого извлечения документа при замятии.

Отзывы о товаре Ламинатор Office Kit L2323




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Характеристики
Бренд
Office Kit
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
система ABC Release, фольгирование
Кол-во валов
4
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Регулировка температуры
есть
Скорость, мм/мин
350
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
75-150
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Описание
Пакетный ламинатор формата А4 для небольшого объема работ по ламинированию дома и в офисе. Оснащен системой ABS для легкого извлечения документа при замятии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ламинатор Office Kit L2323 - по цене 4680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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