Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649674
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
разжим валов
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
внешний
Скорость, мм/мин
320
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
600
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
222
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х9
Вес, г.
850
Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини)
Самый маленький ламинатор среди моделей гелеос с функцией автоотключения при простое. Подойдет для использования в офисе и дома.?. Светлый дизайн и невесомые габариты ненавязчиво впишут ламинатор в любой интерьер. 2 вала качественно заламинируют материал формата А4 и меньше, с толщиной до 0.6 мм. Температура горячего ламинирования позволяет использовать пленки толщиной — от 75-150 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитЛаминатор Office Kit L3215
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитЛаминатор Office Kit L2323
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитЛаминатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01)
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитЛаминатор Fellowes Spectra A4, FS-57378
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитЛаминатор Fellowes Lunar A3 FS-57167
-
В наличииЦена 26 640 руб.6660 руб. в СплитЛаминатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01)
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
разжим валов
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
внешний
Скорость, мм/мин
320
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
600
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
222
Страна производитель
Китай
Самый маленький ламинатор среди моделей гелеос с функцией автоотключения при простое. Подойдет для использования в офисе и дома.?. Светлый дизайн и невесомые габариты ненавязчиво впишут ламинатор в любой интерьер. 2 вала качественно заламинируют материал формата А4 и меньше, с толщиной до 0.6 мм. Температура горячего ламинирования позволяет использовать пленки толщиной — от 75-150 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал.
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A4 МИНИ (ЛМ-А4Мини)