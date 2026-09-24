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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01)
Ламинатор Fellowes Lunar A4 (FS-5715601)
Компактный и недорогой ламинатор Fellowes LUNAR А4 предназначен для персонального использования в офисе и дома. Эта модель позволяет ламинировать документы и фотографии формата А4. Механизм ClearPath (Jam Free) точно направляет и обеспечивает плавное прохождение ламинируемого документа, тем самым препятствуя «зажевыванию документа». Наличие в модели системы освобождения и звукового сигнала готовности гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию аппарата.
Особенности:
Максимальный формат документа: A4
Толщина пленки: 75-80 мкм
Ширина загрузочного слота: 240 мм
Толщина документа MAX: 1 мм
Время нагрева: 5 мин
Скорость ламинирования: 30 см/мин
Количество валов: 2
Система нагрева: нагреваемые валы
Сигнал готовности: световой и звуковой
Возможность ламинировать фотографии
Освобождение документа при перекосе
Реверс
Размеры (ШхВхГ): 384?122 ? 122 мм
Вес: 1.12 кг
Ламинатор Fellowes Lunar A4 (FS-5715601)
Компактный и недорогой ламинатор Fellowes LUNAR А4 предназначен для персонального использования в офисе и дома. Эта модель позволяет ламинировать документы и фотографии формата А4. Механизм ClearPath (Jam Free) точно направляет и обеспечивает плавное прохождение ламинируемого документа, тем самым препятствуя «зажевыванию документа». Наличие в модели системы освобождения и звукового сигнала готовности гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию аппарата.
Особенности:
Максимальный формат документа: A4
Толщина пленки: 75-80 мкм
Ширина загрузочного слота: 240 мм
Толщина документа MAX: 1 мм
Время нагрева: 5 мин
Скорость ламинирования: 30 см/мин
Количество валов: 2
Система нагрева: нагреваемые валы
Сигнал готовности: световой и звуковой
Возможность ламинировать фотографии
Освобождение документа при перекосе
Реверс
Размеры (ШхВхГ): 384?122 ? 122 мм
Вес: 1.12 кг
Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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