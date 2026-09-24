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Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) купить с доставкой в Москве
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Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01)

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Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 1
Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 2
Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 3
Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 4
Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 1
  • Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 2
  • Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 3
  • Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 4
  • Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01)
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
механизм ClearPath, ручки для переноса
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Реверс
да
Регулировка скорости
нет
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
75/80
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х5
Вес, кг.
1.57

Описание товара Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01)

Ламинатор Fellowes Lunar A4 (FS-5715601) Компактный и недорогой ламинатор Fellowes LUNAR А4 предназначен для персонального использования в офисе и дома. Эта модель позволяет ламинировать документы и фотографии формата А4. Механизм ClearPath (Jam Free) точно направляет и обеспечивает плавное прохождение ламинируемого документа, тем самым препятствуя «зажевыванию документа». Наличие в модели системы освобождения и звукового сигнала готовности гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию аппарата. Особенности: Максимальный формат документа: A4 Толщина пленки: 75-80 мкм Ширина загрузочного слота: 240 мм Толщина документа MAX: 1 мм Время нагрева: 5 мин Скорость ламинирования: 30 см/мин Количество валов: 2 Система нагрева: нагреваемые валы Сигнал готовности: световой и звуковой Возможность ламинировать фотографии Освобождение документа при перекосе Реверс Размеры (ШхВхГ): 384?122 ? 122 мм Вес: 1.12 кг

Отзывы о товаре Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
механизм ClearPath, ручки для переноса
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Реверс
да
Регулировка скорости
нет
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
75/80
Формат
A4
Ширина ламинирования, мм
240
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ламинатор Fellowes Lunar A4 (FS-5715601) Компактный и недорогой ламинатор Fellowes LUNAR А4 предназначен для персонального использования в офисе и дома. Эта модель позволяет ламинировать документы и фотографии формата А4. Механизм ClearPath (Jam Free) точно направляет и обеспечивает плавное прохождение ламинируемого документа, тем самым препятствуя «зажевыванию документа». Наличие в модели системы освобождения и звукового сигнала готовности гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию аппарата. Особенности: Максимальный формат документа: A4 Толщина пленки: 75-80 мкм Ширина загрузочного слота: 240 мм Толщина документа MAX: 1 мм Время нагрева: 5 мин Скорость ламинирования: 30 см/мин Количество валов: 2 Система нагрева: нагреваемые валы Сигнал готовности: световой и звуковой Возможность ламинировать фотографии Освобождение документа при перекосе Реверс Размеры (ШхВхГ): 384?122 ? 122 мм Вес: 1.12 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ламинатор Fellowes Lunar A4 FS-57156(01) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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