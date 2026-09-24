Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167
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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб.
В наличии
Код товара: 653468
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ручки для переноса, система ClearPath, функция предотвращения замятия
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Реверс
нет
Регулировка скорости
нет
Регулировка температуры
нет
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
75/80
Формат
A3
Ширина ламинирования, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х5
Вес, кг.
2.18
Описание товара Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167
Ламинатор Fellowes Lunar A3 на два нагревающихся вала с максимальной толщиной пленки 80 мкм – это эргономичное устройство, предназначенное для использования в офисе. Скорость работы аппарата – 30 см в минуту. Идеально подходит для ламинирования фотографий.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ручки для переноса, система ClearPath, функция предотвращения замятия
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Реверс
нет
Регулировка скорости
нет
Регулировка температуры
нет
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее
Толщина пленки, мкм
75/80
Формат
A3
Развернуть
Ширина ламинирования, мм
320
Страна производитель
Китай
Ламинатор Fellowes Lunar A3 на два нагревающихся вала с максимальной толщиной пленки 80 мкм – это эргономичное устройство, предназначенное для использования в офисе. Скорость работы аппарата – 30 см в минуту. Идеально подходит для ламинирования фотографий.
Ламинатор Fellowes Lunar A3 FS-57167 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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