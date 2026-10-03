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Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) купить с доставкой в Москве
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Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С)

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Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 1
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 2
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 3
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 4
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 5
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 6
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 7
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 1
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 2
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 3
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 4
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 5
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 6
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 7
  • Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649676
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Характеристики

Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Размеры в упаковке, см
45х15х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С)

Небольшой по размерам, надёжный в работе и производительный ламинатор гелеос ЛМ-А3С Старт станет незаменимым помощником в любом офисе. Представленная модель отлично справится с большими объёмами работ и позволяет ламинировать текстовые документы и фотографии. При разработке устройства использованы передовые технические решения, что позволило сделать эксплуатацию ламинатора безопасной, улучшить технические характеристики модели. В аппарате в качестве рабочих элементов используются нагревательные валы. Представленная модель способна работать с плёнкой максимального формата до А3 и толщиной от 75 до 150 мкм. Благодаря небольшим размерам ламинатор не занимает много места и может использоваться в быту и небольших по площади помещениях. Для предупреждения пользователя об окончании процесса ламинирования в представленной модели предусмотрено звуковое и световое оповещение.

Отзывы о товаре Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С)




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Характеристики
Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Ламинаторы
Описание
Небольшой по размерам, надёжный в работе и производительный ламинатор гелеос ЛМ-А3С Старт станет незаменимым помощником в любом офисе. Представленная модель отлично справится с большими объёмами работ и позволяет ламинировать текстовые документы и фотографии. При разработке устройства использованы передовые технические решения, что позволило сделать эксплуатацию ламинатора безопасной, улучшить технические характеристики модели. В аппарате в качестве рабочих элементов используются нагревательные валы. Представленная модель способна работать с плёнкой максимального формата до А3 и толщиной от 75 до 150 мкм. Благодаря небольшим размерам ламинатор не занимает много места и может использоваться в быту и небольших по площади помещениях. Для предупреждения пользователя об окончании процесса ламинирования в представленной модели предусмотрено звуковое и световое оповещение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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