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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649676
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Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ A3 Старт (ЛМ-А3С)
Небольшой по размерам, надёжный в работе и производительный ламинатор гелеос ЛМ-А3С Старт станет незаменимым помощником в любом офисе. Представленная модель отлично справится с большими объёмами работ и позволяет ламинировать текстовые документы и фотографии. При разработке устройства использованы передовые технические решения, что позволило сделать эксплуатацию ламинатора безопасной, улучшить технические характеристики модели. В аппарате в качестве рабочих элементов используются нагревательные валы. Представленная модель способна работать с плёнкой максимального формата до А3 и толщиной от 75 до 150 мкм. Благодаря небольшим размерам ламинатор не занимает много места и может использоваться в быту и небольших по площади помещениях. Для предупреждения пользователя об окончании процесса ламинирования в представленной модели предусмотрено звуковое и световое оповещение.
Небольшой по размерам, надёжный в работе и производительный ламинатор гелеос ЛМ-А3С Старт станет незаменимым помощником в любом офисе. Представленная модель отлично справится с большими объёмами работ и позволяет ламинировать текстовые документы и фотографии. При разработке устройства использованы передовые технические решения, что позволило сделать эксплуатацию ламинатора безопасной, улучшить технические характеристики модели. В аппарате в качестве рабочих элементов используются нагревательные валы. Представленная модель способна работать с плёнкой максимального формата до А3 и толщиной от 75 до 150 мкм. Благодаря небольшим размерам ламинатор не занимает много места и может использоваться в быту и небольших по площади помещениях. Для предупреждения пользователя об окончании процесса ламинирования в представленной модели предусмотрено звуковое и световое оповещение.
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