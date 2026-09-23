Ламинатор Office Kit L3250
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
В наличии
Код товара: 478373
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ламинирование фотографий
Кол-во валов
4
Реверс
да
Регулировка температуры
есть
Скорость, мм/мин
500
Толщина пленки, мкм
60 - 125 мкм
Формат
А3
Ширина ламинирования, мм
303
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х15
Вес, кг.
3.3
Описание товара Ламинатор Office Kit L3250
Мощный ламинатор Office Kit L3250 с высокой скоростью разогрева и ламинирования 500мм/мин.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
ламинирование фотографий
Кол-во валов
4
Реверс
да
Регулировка температуры
есть
Скорость, мм/мин
500
Толщина пленки, мкм
60 - 125 мкм
Формат
А3
Ширина ламинирования, мм
303
Страна производитель
Китай
Мощный ламинатор Office Kit L3250 с высокой скоростью разогрева и ламинирования 500мм/мин.
Ламинатор Office Kit L3250 - этот товар вы можете купить по цене 6700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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