Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А4+(БС) (ЛМА4_БС)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649660
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, кг.
1.17
Описание товара Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ А4+(БС) (ЛМА4_БС)
Самый мощный ламинатор формата А4 среди 2-х валовых моделей гелеос. Менее, чем за 2-3 минуты - валы достигнут рабочей температуры. Подойдет для использования в офисе и дома. 2 вала качественно заламинируют материал формата А4 и меньше, с толщиной до 0.6 мм. Температура горячего ламинирования позволяет использовать пленки толщиной — от 75-175 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал. В небольших объемах есть возможность использовать пленку 250 мкр.
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Самый мощный ламинатор формата А4 среди 2-х валовых моделей гелеос. Менее, чем за 2-3 минуты - валы достигнут рабочей температуры. Подойдет для использования в офисе и дома. 2 вала качественно заламинируют материал формата А4 и меньше, с толщиной до 0.6 мм. Температура горячего ламинирования позволяет использовать пленки толщиной — от 75-175 мкм. Чем больше мкм в пленке, тем жестче будет готовый материал. В небольших объемах есть возможность использовать пленку 250 мкр.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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