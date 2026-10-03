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МФУ Sindoh D330e А3, 22 стр/мин, RADF, комплект тонеров CMYK не входит в комплект,SSD (256 GB) купить с доставкой в Москве
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МФУ Sindoh D330e А3, 22 стр/мин, RADF, комплект тонеров CMYK не входит в комплект,SSD (256 GB)

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МФУ Sindoh D330e А3, 22 стр/мин, RADF, комплект тонеров CMYK не входит в комплект,SSD (256 GB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
399 470 руб.  588 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647997
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Характеристики

Бренд
Sindoh
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х75х65
Вес, кг.
77

Описание товара МФУ Sindoh D330e А3, 22 стр/мин, RADF, комплект тонеров CMYK не входит в комплект,SSD (256 GB)

Устройства производителя Катюша Ай Ти — полноцветные МФУ D330 и D332 А3 формата, которые будут продаваться под торговой маркой Sindoh. Эти устройства идеально подходят как для небольших офисов, так и для крупных компаний, которым требуется универсальное и безопасное МФУ.

Отзывы о товаре МФУ Sindoh D330e А3, 22 стр/мин, RADF, комплект тонеров CMYK не входит в комплект,SSD (256 GB)




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Характеристики
Бренд
Sindoh
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Устройства производителя Катюша Ай Ти — полноцветные МФУ D330 и D332 А3 формата, которые будут продаваться под торговой маркой Sindoh. Эти устройства идеально подходят как для небольших офисов, так и для крупных компаний, которым требуется универсальное и безопасное МФУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Sindoh D330e А3, 22 стр/мин, RADF, комплект тонеров CMYK не входит в комплект,SSD (256 GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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