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ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) купить с доставкой в Москве
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ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B)

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ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 1
ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 2
ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 3
ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 4
ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 1
  • ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 2
  • ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 3
  • ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 4
  • ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644846
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Характеристики

Бренд
nJoy
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
горячая замена батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
0
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
624
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438 x 88 x 630 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х12х5
Вес, кг.
27.5

Описание товара ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B)

Источники бесперебойного питания (ИБП) nJoy – это надежное и высокоэффективное решение для защиты вашей электроники и критически важных данных от перебоев питания. Этот ИБП весом 23,3 кг обладает значительной активной мощностью в 2000 Вт и полной мощностью в 2000 В·А, что обеспечивает стабильную и надежную работу подключенных устройств. ИБП nJoy обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что делает его идеальным для питания чувствительных электронных приборов. С восьмью розетками на борту он предоставляет достаточное количество подключений для различных устройств. Благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса 624 Дж, ИБП обеспечивает надежную защиту от перепадов напряжения и импульсных перенапряжений. Время работы при полной нагрузке составляет до 4 минут, что позволяет правильно завершить работу и сохранить данные. Дополнительные функции включают защиту локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. ИБП обладает форм-фактором Rack/Tower, обеспечивая гибкость установки как в сетевом шкафу, так и в виде башни. Топология с двойным преобразованием (Онлайн) гарантирует высокую степень защиты и стабилизации выходного напряжения, а его работа на одной фазе с минимальным входным напряжением 160 В делает его универсальным выбором для дома или офиса. Бренд nJoy – это символ качества и надежности в области источников бесперебойного питания.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B)




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Характеристики
Бренд
nJoy
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
горячая замена батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
0
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
624
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438 x 88 x 630 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) nJoy – это надежное и высокоэффективное решение для защиты вашей электроники и критически важных данных от перебоев питания. Этот ИБП весом 23,3 кг обладает значительной активной мощностью в 2000 Вт и полной мощностью в 2000 В·А, что обеспечивает стабильную и надежную работу подключенных устройств. ИБП nJoy обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что делает его идеальным для питания чувствительных электронных приборов. С восьмью розетками на борту он предоставляет достаточное количество подключений для различных устройств. Благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса 624 Дж, ИБП обеспечивает надежную защиту от перепадов напряжения и импульсных перенапряжений. Время работы при полной нагрузке составляет до 4 минут, что позволяет правильно завершить работу и сохранить данные. Дополнительные функции включают защиту локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. ИБП обладает форм-фактором Rack/Tower, обеспечивая гибкость установки как в сетевом шкафу, так и в виде башни. Топология с двойным преобразованием (Онлайн) гарантирует высокую степень защиты и стабилизации выходного напряжения, а его работа на одной фазе с минимальным входным напряжением 160 В делает его универсальным выбором для дома или офиса. Бренд nJoy – это символ качества и надежности в области источников бесперебойного питания.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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