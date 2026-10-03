ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B)
Источники бесперебойного питания (ИБП) nJoy – это надежное и высокоэффективное решение для защиты вашей электроники и критически важных данных от перебоев питания. Этот ИБП весом 23,3 кг обладает значительной активной мощностью в 2000 Вт и полной мощностью в 2000 В·А, что обеспечивает стабильную и надежную работу подключенных устройств. ИБП nJoy обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что делает его идеальным для питания чувствительных электронных приборов. С восьмью розетками на борту он предоставляет достаточное количество подключений для различных устройств. Благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса 624 Дж, ИБП обеспечивает надежную защиту от перепадов напряжения и импульсных перенапряжений. Время работы при полной нагрузке составляет до 4 минут, что позволяет правильно завершить работу и сохранить данные. Дополнительные функции включают защиту локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. ИБП обладает форм-фактором Rack/Tower, обеспечивая гибкость установки как в сетевом шкафу, так и в виде башни. Топология с двойным преобразованием (Онлайн) гарантирует высокую степень защиты и стабилизации выходного напряжения, а его работа на одной фазе с минимальным входным напряжением 160 В делает его универсальным выбором для дома или офиса. Бренд nJoy – это символ качества и надежности в области источников бесперебойного питания.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 49 750 руб.12438 руб. в СплитИБП Powercom Macan MAC-3000
-
В наличииЦена 49 930 руб.12483 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 100...
-
В наличииЦена 50 210 руб.12553 руб. в СплитИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р
-
В наличииЦена 50 320 руб.12580 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 900Вт 1...
-
В наличииЦена 51 060 руб.12765 руб. в СплитИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W
-
В наличииЦена 51 420 руб.12855 руб. в СплитИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1500A LCD
-
В наличииЦена 52 350 руб.13088 руб. в СплитИБП PowerMan Online 3000 RT (6135034)
-
В наличииЦена 53 100 руб.13275 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черны...
-
В наличииЦена 53 230 руб.13308 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-2000SE черный
-
В наличииЦена 53 900 руб.13475 руб. в СплитИБП Powercom SNT-1000
-
В наличииЦена 54 290 руб.13573 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 2000 2000Вт 200...
-
В наличииЦена 54 420 руб.13605 руб. в СплитИБП Powercom SNT-1500
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Отзывы о товаре ИБП nJoy Balder 2000 IEC On-line 2000W (UPCMCOP120HBAAZ01B)