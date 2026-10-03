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ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351)

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ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351) - фото 1
ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351) - фото 2
ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351) - фото 3
ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351) - фото 3
  • ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644758
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
115
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
144х209х293 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х26
Вес, кг.
9.85

Описание товара ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351)

**PowerMan ИБП Powerman Online 1000 On-line 900W/1000VA (945369)** — это надёжный и эффективный источник бесперебойного питания, который обеспечивает непрерывное электропитание для вашего оборудования. **Основные характеристики:** * мощность: 900 Вт; * выходная мощность: 1000 ВА; * тип: онлайн; * форма выходного сигнала: чистая синусоида; * количество выходных разъемов питания: 6 (из них с питанием от батарей — 4); * интерфейсы: USB, RS-232; * время зарядки: 8 часов. Этот ИБП идеально подходит для использования в домашних условиях или в офисе. Он обеспечивает защиту от скачков напряжения, перегрузок и коротких замыканий, что позволяет сохранить ваше оборудование в безопасности. Благодаря чистой синусоиде на выходе, этот ИБП может использоваться для питания чувствительных устройств, таких как компьютеры, серверы, медицинское оборудование и другие устройства, которые требуют стабильного и качественного электропитания. ИБП Powerman Online 1000 также имеет функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), которая позволяет поддерживать стабильное напряжение на выходе даже при колебаниях входного напряжения. Это особенно полезно в условиях нестабильной электросети. Кроме того, этот ИБП оснащён ЖК-дисплеем, на котором отображается информация о состоянии батареи, нагрузке и других параметрах работы. Это позволяет вам контролировать работу ИБП и своевременно принимать меры по его обслуживанию. В целом, PowerMan ИБП Powerman Online 1000 является отличным выбором для тех, кто ищет надёжный и функциональный источник бесперебойного питания. Он обеспечит надёжную защиту вашего оборудования и позволит вам продолжать работу даже в случае отключения электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 1000 900W (6046351)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
115
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
144х209х293 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**PowerMan ИБП Powerman Online 1000 On-line 900W/1000VA (945369)** — это надёжный и эффективный источник бесперебойного питания, который обеспечивает непрерывное электропитание для вашего оборудования. **Основные характеристики:** * мощность: 900 Вт; * выходная мощность: 1000 ВА; * тип: онлайн; * форма выходного сигнала: чистая синусоида; * количество выходных разъемов питания: 6 (из них с питанием от батарей — 4); * интерфейсы: USB, RS-232; * время зарядки: 8 часов. Этот ИБП идеально подходит для использования в домашних условиях или в офисе. Он обеспечивает защиту от скачков напряжения, перегрузок и коротких замыканий, что позволяет сохранить ваше оборудование в безопасности. Благодаря чистой синусоиде на выходе, этот ИБП может использоваться для питания чувствительных устройств, таких как компьютеры, серверы, медицинское оборудование и другие устройства, которые требуют стабильного и качественного электропитания. ИБП Powerman Online 1000 также имеет функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), которая позволяет поддерживать стабильное напряжение на выходе даже при колебаниях входного напряжения. Это особенно полезно в условиях нестабильной электросети. Кроме того, этот ИБП оснащён ЖК-дисплеем, на котором отображается информация о состоянии батареи, нагрузке и других параметрах работы. Это позволяет вам контролировать работу ИБП и своевременно принимать меры по его обслуживанию. В целом, PowerMan ИБП Powerman Online 1000 является отличным выбором для тех, кто ищет надёжный и функциональный источник бесперебойного питания. Он обеспечит надёжную защиту вашего оборудования и позволит вам продолжать работу даже в случае отключения электроэнергии.
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Отзывы


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