Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-770 SV-021719
Портативная акустика Sven — это мощное и стильное решение для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Эта колонка обеспечит вас великолепным звуком в формате 2.1, с общей мощностью 100 Вт, что гарантирует насыщенные и объемные аудиовпечатления. С весом всего 5,2 кг, устройство легко переносить, а черный цвет корпуса придает ему элегантный и универсальный внешний вид. Изготовленная из прочного пластика, эта колонка устойчива к повседневному использованию и отлично подходит для различных условий эксплуатации. Акустическая система оснащена четырьмя динамиками и двумя полосами АС, что обеспечивает чистое и четкое воспроизведение музыки разных жанров. Встроенный дисплей позволяет удобно управлять настройками и следить за состоянием устройства. С емкостью аккумулятора 4400 мА·ч, колонка может работать до 8 часов на одном заряде, что идеально подходит для длительных мероприятий на свежем воздухе. Для удобства предусмотрено питание как от сети, так и от аккумулятора, а также наличие линейного AUX входа для подключения различных аудиоустройств. Элементы питания типа Li-Ion гарантируют долгий срок службы аккумулятора, что делает эту портативную колонку надежным спутником в любом путешествии или на пикнике. Бренд Sven, хорошо зарекомендовавший себя на рынке электронных устройств, предлагает высокое качество звука и надежность по доступной цене.
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