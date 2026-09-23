Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%5 501 руб. 6 420 руб.
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5 226 руб.
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В наличии
Код товара: 641082
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 501 руб. -14%
6 420 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х16х15
Вес, г.
620
Описание товара Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом
Electrolux Magic EAFM-100TH современный вентилятор, который используется для удаления загрязненного воздуха, запахов из кухни, санузла и небольших помещений. Современный дизайн идеально впишется в любой интерьер. Имеет возможность использования в помещениях с повышенной влажностью, так как оснащен передовым датчиком влажности. Верхняя панель легко снимается, что позволит вам без труда произвести очистку от пыли. Сердце вентилятора - мощный малошумный электромотор с крыльчаткой, конструкция которой позволяет значительно повысить эффективность работы и снизить уровень шума до минимальных показателей. Универсальный монтаж, который без труда поможет вам вмонтировать вентилятор в вентиляционную шахту, воздуховод, подвесной потолок.
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Electrolux Magic EAFM-100TH современный вентилятор, который используется для удаления загрязненного воздуха, запахов из кухни, санузла и небольших помещений. Современный дизайн идеально впишется в любой интерьер. Имеет возможность использования в помещениях с повышенной влажностью, так как оснащен передовым датчиком влажности. Верхняя панель легко снимается, что позволит вам без труда произвести очистку от пыли. Сердце вентилятора - мощный малошумный электромотор с крыльчаткой, конструкция которой позволяет значительно повысить эффективность работы и снизить уровень шума до минимальных показателей. Универсальный монтаж, который без труда поможет вам вмонтировать вентилятор в вентиляционную шахту, воздуховод, подвесной потолок.
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100TH с таймером и гигростатом - стоимость товара 5501 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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