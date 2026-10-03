Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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В наличии
Код товара: 273149
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 406 руб. -20%
6 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
110
Габариты (ШхВхД)
170х170x120 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, сменная передняя панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, кг.
2.8
Описание товара Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T
Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 120T НС-1127168 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
110
Габариты (ШхВхД)
170х170x120 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, сменная передняя панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
31
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Страна производитель
Китай
Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 120T НС-1127168 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5406 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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