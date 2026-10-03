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Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T купить с доставкой в Москве
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Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T

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Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 1
Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 2
Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 3
Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 4
Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 1
  • Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 2
  • Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 3
  • Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 4
  • Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
5 406 руб.  6 770 руб. 

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5 136 руб. 

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В наличии
Код товара: 273149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T
5 406 руб. -20%
6 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
110
Габариты (ШхВхД)
170х170x120 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, сменная передняя панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, кг.
2.8

Описание товара Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T

Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 120T НС-1127168 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.

Отзывы о товаре Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
110
Габариты (ШхВхД)
170х170x120 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, сменная передняя панель
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
31
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 120T НС-1127168 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5406 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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