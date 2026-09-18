Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%4 360 руб. 7 480 руб.
В наличии
Код товара: 273071
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 360 руб. -42%
7 480 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, кг.
2.27
Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH
Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
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Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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