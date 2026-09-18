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Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH

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Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 360 руб.  7 480 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 273071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH
4 360 руб. -42%
7 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, кг.
2.27

Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH

Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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