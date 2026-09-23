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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white

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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white - фото 1
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white - фото 2
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white - фото 3
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 160 руб.  7 130 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white
4 160 руб. -42%
7 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
0
Габариты (ШхВхД)
16.8x16.8x13.2 см
Дополнительная информация
установочный диаметр - 120 мм
Класс защиты
IPX4
Монтаж
накладной
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
вытяжная
Уровень шума
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х14
Вес, кг.
1.1

Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white

Вытяжные вентиляторы GLASS — долговечные приборы со стеклянной передней панелью, они эффективно удаляют избыточную влажность и неприятные запахи, отлично подходят даже для самых современных и смелых интерьеров. Кроме того, такую модель можно устанавливать как на стене, так и в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке, то есть вы всегда сможете выбрать оптимальный способ установки. Приборы серии оснащены пружинным обратным клапаном, он предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, не допуская к вам посторонние запахи от соседей по дому или офису. Благодаря высокому классу пылевлагозащищённости вытяжные вентиляторы подойдут для влажных помещений, а надежность приборов подтверждается гарантией 2 года. Вентиляторы Electrolux создают идеальный климат.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
0
Габариты (ШхВхД)
16.8x16.8x13.2 см
Дополнительная информация
установочный диаметр - 120 мм
Класс защиты
IPX4
Монтаж
накладной
Мощность вентилятора
20
Напряжение
220 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
вытяжная
Уровень шума
34
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вытяжные вентиляторы GLASS — долговечные приборы со стеклянной передней панелью, они эффективно удаляют избыточную влажность и неприятные запахи, отлично подходят даже для самых современных и смелых интерьеров. Кроме того, такую модель можно устанавливать как на стене, так и в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке, то есть вы всегда сможете выбрать оптимальный способ установки. Приборы серии оснащены пружинным обратным клапаном, он предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, не допуская к вам посторонние запахи от соседей по дому или офису. Благодаря высокому классу пылевлагозащищённости вытяжные вентиляторы подойдут для влажных помещений, а надежность приборов подтверждается гарантией 2 года. Вентиляторы Electrolux создают идеальный климат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white - данный товар вы можете купить по цене 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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