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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White купить с доставкой в Москве
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White

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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 1
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 2
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 3
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 4
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 3
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 4
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
6 831 руб.  7 950 руб. 

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6 489 руб. 

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В наличии
Код товара: 202194
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White
6 831 руб. -14%
7 950 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, датчик влажности (гигростат), цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
530

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White

Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Rainbow EAFR-100TH white с таймером и гигростатом НС-1127270 – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, датчик влажности (гигростат), цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Rainbow EAFR-100TH white с таймером и гигростатом НС-1127270 – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100TH с таймером и гигростатом White – стоимость товара 6831 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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