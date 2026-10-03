Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%2 128 руб. 2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638308
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
630
Описание товара Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100
Бытовые вытяжные вентиляторы Ballu используются для создания искусственной тяги в небольших помещениях: кухнях, ванных, туалетных комнатах. Приборы быстро удаляют из помещения неприятные запахи и излишнюю влагу, не создавая при этом высокого уровня шума. Все модели поставляются в комплекте с обратным клапаном, предотвращающим обратный приток воздуха из системы вентиляции здания.
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Бытовые вытяжные вентиляторы Ballu используются для создания искусственной тяги в небольших помещениях: кухнях, ванных, туалетных комнатах. Приборы быстро удаляют из помещения неприятные запахи и излишнюю влагу, не создавая при этом высокого уровня шума. Все модели поставляются в комплекте с обратным клапаном, предотвращающим обратный приток воздуха из системы вентиляции здания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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