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Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100

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Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100 - фото 1
Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100 - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 128 руб.  2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638308
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
630

Описание товара Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100

Бытовые вытяжные вентиляторы Ballu используются для создания искусственной тяги в небольших помещениях: кухнях, ванных, туалетных комнатах. Приборы быстро удаляют из помещения неприятные запахи и излишнюю влагу, не создавая при этом высокого уровня шума. Все модели поставляются в комплекте с обратным клапаном, предотвращающим обратный приток воздуха из системы вентиляции здания.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Ballu BAFS - 100




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Описание
Бытовые вытяжные вентиляторы Ballu используются для создания искусственной тяги в небольших помещениях: кухнях, ванных, туалетных комнатах. Приборы быстро удаляют из помещения неприятные запахи и излишнюю влагу, не создавая при этом высокого уровня шума. Все модели поставляются в комплекте с обратным клапаном, предотвращающим обратный приток воздуха из системы вентиляции здания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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