Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120TH White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%7 090 руб. 8 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202198
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
750
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120TH White
Вентилятор с таймером и гиростатом. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика. Данную модель отличает наличие достаточно высокой скорости вращения, что позволяет вентилятору справляться со своей работой максимально эффективно. Необходимо также отметить простоту установки, с которой справится каждый пользователь, а также достаточно небольшое энергопотребление. Отдавая предпочтение бренду Electrolux, Вы делаете выбор в пользу качества и надежности в каждой детали.
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Вентилятор с таймером и гиростатом. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика. Данную модель отличает наличие достаточно высокой скорости вращения, что позволяет вентилятору справляться со своей работой максимально эффективно. Необходимо также отметить простоту установки, с которой справится каждый пользователь, а также достаточно небольшое энергопотребление. Отдавая предпочтение бренду Electrolux, Вы делаете выбор в пользу качества и надежности в каждой детали.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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