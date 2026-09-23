Top.Mail.Ru
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 5
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 6
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 7
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 5
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 6
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 7
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 456 руб.  5 230 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

4 233 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 259 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером
4 456 руб. -15%
5 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, г.
525

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером

Electrolux Magic EAFM-100T - это вытяжной вентилятор с таймером. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика. Данную модель отличает наличие достаточно высокой скорости вращения, что позволяет вентилятору справляться со своей работой максимально эффективно. Необходимо также отметить простоту установки, с которой справится каждый пользователь, а также достаточно небольшое энергопотребление. Отдавая предпочтение бренду Electrolux, Вы делаете выбор в пользу качества и надежности в каждой детали.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Electrolux Magic EAFM-100T - это вытяжной вентилятор с таймером. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика. Данную модель отличает наличие достаточно высокой скорости вращения, что позволяет вентилятору справляться со своей работой максимально эффективно. Необходимо также отметить простоту установки, с которой справится каждый пользователь, а также достаточно небольшое энергопотребление. Отдавая предпочтение бренду Electrolux, Вы делаете выбор в пользу качества и надежности в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - купить по цене 4456 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...