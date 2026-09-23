Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%4 456 руб. 5 230 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
4 233 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
4 233 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 641080
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 456 руб. -15%
5 230 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, г.
525
Описание товара Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером
Electrolux Magic EAFM-100T - это вытяжной вентилятор с таймером. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика. Данную модель отличает наличие достаточно высокой скорости вращения, что позволяет вентилятору справляться со своей работой максимально эффективно. Необходимо также отметить простоту установки, с которой справится каждый пользователь, а также достаточно небольшое энергопотребление. Отдавая предпочтение бренду Electrolux, Вы делаете выбор в пользу качества и надежности в каждой детали.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 266 руб. 4 990 руб.1067 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 White
-
В наличииЦена 4 360 руб. 7 480 руб.1090 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Magic EAFM-120TH
-
В наличииЦена 4 361 руб. 5 270 руб.1091 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-120
-
В наличииЦена 4 570 руб. 7 840 руб.1143 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150
-
В наличииЦена 4 646 руб. 5 470 руб.1162 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-100
-
В наличииЦена 4 770 руб. 8 190 руб.1193 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 white
-
В наличииЦена 4 770 руб. 8 190 руб.1193 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-150 black
-
В наличииЦена 4 874 руб. 5 700 руб.1219 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150
-
В наличииЦена 5 092 руб. 5 940 руб.1273 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120 White
-
В наличииЦена 5 406 руб. 6 770 руб.1352 руб. в СплитВентилятор осевой вытяжной Electrolux Magic EAFM-120T
-
В наличииЦена 5 501 руб. 6 420 руб.1376 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White
-
В наличииЦена 5 501 руб. 7 120 руб.1376 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Argentum EAFA-120
Electrolux Magic EAFM-100T - это вытяжной вентилятор с таймером. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика. Данную модель отличает наличие достаточно высокой скорости вращения, что позволяет вентилятору справляться со своей работой максимально эффективно. Необходимо также отметить простоту установки, с которой справится каждый пользователь, а также достаточно небольшое энергопотребление. Отдавая предпочтение бренду Electrolux, Вы делаете выбор в пользу качества и надежности в каждой детали.
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером - купить по цене 4456 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-100T с таймером