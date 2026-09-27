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Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-120 купить с доставкой в Москве
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Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-120

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Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
1 470 руб.  4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202188
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
700

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-120

Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-120 — Это ультратонкая панель, с малой глубиной монтажа и низким уровнем шума. Применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Вентилятор оборудованы мотором с японским подшипником, что повышает эффективность, а так же увеличивает срок службы. Пружинный обратный клапан предотвращает попадание неприятных запахов из вентиляционных каналов при выключенном вентиляторе. Electrolux Slim EAFS-120 выпускается в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPХ4) и подходит для работы в помещениях с повышенной влажностью. Вентилятор поставляется готовым к подключению.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-120




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-120 — Это ультратонкая панель, с малой глубиной монтажа и низким уровнем шума. Применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Вентилятор оборудованы мотором с японским подшипником, что повышает эффективность, а так же увеличивает срок службы. Пружинный обратный клапан предотвращает попадание неприятных запахов из вентиляционных каналов при выключенном вентиляторе. Electrolux Slim EAFS-120 выпускается в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPХ4) и подходит для работы в помещениях с повышенной влажностью. Вентилятор поставляется готовым к подключению.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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