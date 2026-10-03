Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%7 500 руб. 8 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638331
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Характеристики
Вес, г.
500
Описание товара Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом
Вентиляторы Electrolux серии RAINBOW: «мощный, но тихий». Отличительная особенность серии RAINBOW – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
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Вентиляторы Electrolux серии RAINBOW: «мощный, но тихий». Отличительная особенность серии RAINBOW – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
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