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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом

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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
7 500 руб.  8 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638331
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Вес, г.
500

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом

Вентиляторы Electrolux серии RAINBOW: «мощный, но тихий». Отличительная особенность серии RAINBOW – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150TH white с таймером и гигростатом




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вентиляторы Electrolux серии RAINBOW: «мощный, но тихий». Отличительная особенность серии RAINBOW – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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