Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 960 руб. 4 990 руб.
В наличии
Код товара: 202202
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 960 руб. -41%
4 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
530
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black
Бытовые вытяжные вентиляторы Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм. Яркое цветовое решение гармонично впишется в ваш интерьер. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Оборудованы надежными двигателями с подшипниками качения, высокоэффективной крыльчаткой и снабжены плавкими предохранителями. Брызгозащищенное исполнение (степень защиты IPХ4) делает вентиляторы пригодными для работы в помещениях с повышенной влажностью. Обратные клапаны обеспечивают защиту от обратной тяги из вентиляционной шахты при выключенном вентиляторе, и защищает от сквозняков.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Бытовые вытяжные вентиляторы Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм. Яркое цветовое решение гармонично впишется в ваш интерьер. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Оборудованы надежными двигателями с подшипниками качения, высокоэффективной крыльчаткой и снабжены плавкими предохранителями. Брызгозащищенное исполнение (степень защиты IPХ4) делает вентиляторы пригодными для работы в помещениях с повышенной влажностью. Обратные клапаны обеспечивают защиту от обратной тяги из вентиляционной шахты при выключенном вентиляторе, и защищает от сквозняков.
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black – стоимость товара 2960 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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