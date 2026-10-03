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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White купить с доставкой в Москве
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White

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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White - фото 2
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White - фото 3
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White - фото 3
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
5 501 руб.  6 420 руб. 

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В наличии
Код товара: 202201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White
5 501 руб. -14%
6 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
530

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White

Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Rainbow EAFR-100T white с таймером НС-1127265 – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
95
Габариты (ШхВхД)
150х140х96 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, цветная сменная панель из АБС-пластика
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
30
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Rainbow EAFR-100T white с таймером НС-1127265 – Благодаря широкой цветовой гамме (8 вариантов цвета панелей), Вы сможете подобрать вентилятор для любого интерьера. А новое поколение электродвигателей с японскими подшипниками качения обеспечивают супертихую работу и долговечность эксплуатации прибора. Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100T White - по цене 5501 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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