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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white

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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 5
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 6
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 7
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 8
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 5
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 6
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 7
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 8
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
5 757 руб.  6 730 руб. 

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В наличии
Код товара: 641089
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white
5 757 руб. -14%
6 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
21х19х12
Вес, кг.
1.02

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white

Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Все вентиляторы серии также оснащены пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-150 white - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5757 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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