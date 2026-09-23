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Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером

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Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 5
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 6
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 7
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 8
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 5
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 6
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 7
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 8
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
4 160 руб.  6 630 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638328
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером
4 160 руб. -37%
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
22х20х19
Вес, г.
790

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером

Вытяжной вентилятор Electrolux серии Magic — элегантный способ поддерживать свежесть воздуха. Вентилятор выполнен по технологии SLIM-дизайн: лицевая панель плотно прилегает к корпусу вентилятора, делая прибор практически незаметным в любом интерьере. Серия оснащена обратным клапаном, который предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания и уменьшает риск попадания неприятных запахов. Для вашего комфорта в вентилятор встроен регулируемый таймер задержки отключения, который можно установить на время от 1 до 25 минут (модель T). Кроме того, доступна версия с функцией автоматического отключения после достижения определенного уровня влажности (модель TH). Вентилятор выполнен из качественного ABS-пластика с применением современных технологий, поэтому прослужит максимально долго. Двигатель вентилятора с японскими подшипниками качения обеспечивает максимальный уровень надёжности, что также подтверждается гарантией 2 года. Модель можно устанавливать как на стене, так и в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке. Electrolux — решения для идеального климата. Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжной вентилятор Electrolux серии Magic — элегантный способ поддерживать свежесть воздуха. Вентилятор выполнен по технологии SLIM-дизайн: лицевая панель плотно прилегает к корпусу вентилятора, делая прибор практически незаметным в любом интерьере. Серия оснащена обратным клапаном, который предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания и уменьшает риск попадания неприятных запахов. Для вашего комфорта в вентилятор встроен регулируемый таймер задержки отключения, который можно установить на время от 1 до 25 минут (модель T). Кроме того, доступна версия с функцией автоматического отключения после достижения определенного уровня влажности (модель TH). Вентилятор выполнен из качественного ABS-пластика с применением современных технологий, поэтому прослужит максимально долго. Двигатель вентилятора с японскими подшипниками качения обеспечивает максимальный уровень надёжности, что также подтверждается гарантией 2 года. Модель можно устанавливать как на стене, так и в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке. Electrolux — решения для идеального климата. Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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