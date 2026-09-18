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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120 White купить с доставкой в Москве
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120 White

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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
5 092 руб.  5 940 руб. 

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4 837 руб. 

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В наличии
Код товара: 202195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120 White
5 092 руб. -14%
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
800

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120 White

Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux EAFR-120 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 120 мм.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120 White




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux EAFR-120 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 120 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-120 White – стоимость товара 5092 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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