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Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 купить с доставкой в Москве
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Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150

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Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - фото 2
Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - фото 3
Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - фото 4
Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - фото 3
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - фото 4
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
3 762 руб.  4 390 руб. 

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В наличии
Код товара: 202200
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150
3 762 руб. -14%
4 390 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
305
Габариты (ШхВхД)
20.9х20.9х9.4 см
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
900

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150

Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 НС-1126788 представляет собой компактный бытовой прибор, который используется в системах вентиляции. Благодаря брызгозащищенному исполнению возможна установка устройства в помещениях с повышенной влажностью. Японские подшипники качения обеспечивают надежность и долгий срок службы электродвигателя. Вентиляторы Electrolux серии Basic: Классика снаружи, инновации внутри. Отличительная особенность серии Basic – малая монтажная глубина <5см. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
305
Габариты (ШхВхД)
20.9х20.9х9.4 см
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
37
Страна производитель
Китай
Описание
Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 НС-1126788 представляет собой компактный бытовой прибор, который используется в системах вентиляции. Благодаря брызгозащищенному исполнению возможна установка устройства в помещениях с повышенной влажностью. Японские подшипники качения обеспечивают надежность и долгий срок службы электродвигателя. Вентиляторы Electrolux серии Basic: Классика снаружи, инновации внутри. Отличительная особенность серии Basic – малая монтажная глубина <5см. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150 - купить по цене 3762 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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