Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 beige
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 beige
Вытяжные вентиляторы GLASS — долговечные приборы со стеклянной передней панелью, они эффективно удаляют избыточную влажность и неприятные запахи, отлично подходят даже для самых современных и смелых интерьеров. Кроме того, такую модель можно устанавливать как на стене, так и в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке, то есть вы всегда сможете выбрать оптимальный способ установки. Приборы серии оснащены пружинным обратным клапаном, он предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, не допуская к вам посторонние запахи от соседей по дому или офису. Благодаря высокому классу пылевлагозащищённости вытяжные вентиляторы подойдут для влажных помещений, а надежность приборов подтверждается гарантией 2 года. Вентиляторы Electrolux создают идеальный климат.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 031 руб. 3 570 руб.758 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100
-
В наличииЦена 3 145 руб. 3 680 руб.787 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100
-
В наличииЦена 3 230 руб. 5 470 руб.808 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 white
-
В наличииЦена 3 230 руб. 5 470 руб.808 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 grey
-
В наличииЦена 3 360 руб. 5 700 руб.840 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 black
-
В наличииЦена 3 639 руб. 4 280 руб.910 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Premium EAF-100
-
В наличииЦена 3 762 руб. 4 390 руб.941 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-150
-
В наличииЦена 4 160 руб. 6 630 руб.1040 руб. в СплитВентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150T с таймером
-
В наличииЦена 4 160 руб. 7 130 руб.1040 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 beige
-
В наличииЦена 4 160 руб. 7 350 руб.1040 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 grey
-
В наличииЦена 4 160 руб. 7 130 руб.1040 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 white
-
В наличииЦена 4 230 руб. 7 240 руб.1058 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-120 black
Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux серии Glass EAFG-100 beige