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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige

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Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
3 600 руб.  5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638333
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
18х17х11
Вес, г.
580

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige

Вентиляторы Electrolux серии RAINBOW - мощный, но тихий. Вытяжной вентилятор Rainbow создан для поклонников смелого дизайна. В серии 10 разных цветовых решений от классических белого и бежевого, минималистичных черного и серебристого, до ярких красного, синего и зеленого, и неординарного зеркального, поэтому вы легко сможете выбрать наиболее подходящий к вашему интерьеру вариант. Приборы серии оснащены обратным клапаном, который предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, чтобы вы всегда дышали чистым и безопасным воздухом. Для вашего комфорта вентилятор оснащен встроенным регулируемым таймером задержки отключения, который можно установить на время от 1 до 25 минут (модель T). Кроме того, доступна версия с функцией автоматического отключения после достижения определенного уровня влажности (модель TH). Вентилятор выполнен из качественного ABS-пластика и нержавеющей стали с применением современных технологий, поэтому прослужит максимально долго. Вентилятор можно устанавливать как на стене, так и в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке. Вытяжной вентилятор Rainbow от Electrolux — ваше стильное решение для идеального климата.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вентиляторы Electrolux серии RAINBOW - мощный, но тихий. Вытяжной вентилятор Rainbow создан для поклонников смелого дизайна. В серии 10 разных цветовых решений от классических белого и бежевого, минималистичных черного и серебристого, до ярких красного, синего и зеленого, и неординарного зеркального, поэтому вы легко сможете выбрать наиболее подходящий к вашему интерьеру вариант. Приборы серии оснащены обратным клапаном, который предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, чтобы вы всегда дышали чистым и безопасным воздухом. Для вашего комфорта вентилятор оснащен встроенным регулируемым таймером задержки отключения, который можно установить на время от 1 до 25 минут (модель T). Кроме того, доступна версия с функцией автоматического отключения после достижения определенного уровня влажности (модель TH). Вентилятор выполнен из качественного ABS-пластика и нержавеющей стали с применением современных технологий, поэтому прослужит максимально долго. Вентилятор можно устанавливать как на стене, так и в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке. Вытяжной вентилятор Rainbow от Electrolux — ваше стильное решение для идеального климата.
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