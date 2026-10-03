Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige
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Характеристики
Описание товара Вентилятор вытяжной серии Rainbow EAFR-120 beige
Вентиляторы Electrolux серии RAINBOW - мощный, но тихий. Вытяжной вентилятор Rainbow создан для поклонников смелого дизайна. В серии 10 разных цветовых решений от классических белого и бежевого, минималистичных черного и серебристого, до ярких красного, синего и зеленого, и неординарного зеркального, поэтому вы легко сможете выбрать наиболее подходящий к вашему интерьеру вариант. Приборы серии оснащены обратным клапаном, который предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, чтобы вы всегда дышали чистым и безопасным воздухом. Для вашего комфорта вентилятор оснащен встроенным регулируемым таймером задержки отключения, который можно установить на время от 1 до 25 минут (модель T). Кроме того, доступна версия с функцией автоматического отключения после достижения определенного уровня влажности (модель TH). Вентилятор выполнен из качественного ABS-пластика и нержавеющей стали с применением современных технологий, поэтому прослужит максимально долго. Вентилятор можно устанавливать как на стене, так и в отверстии вентиляционной шахты или в подвесном потолке. Вытяжной вентилятор Rainbow от Electrolux — ваше стильное решение для идеального климата.
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