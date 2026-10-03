Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%4 874 руб. 5 700 руб.
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В наличии
Код товара: 202203
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 874 руб. -14%
5 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
190
Габариты (ШхВхД)
195х223х117 мм
Дополнительная информация
материал корпуса - пластик
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
530
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150
Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 150 НС-1127169 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
190
Габариты (ШхВхД)
195х223х117 мм
Дополнительная информация
материал корпуса - пластик
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
32
Страна производитель
Китай
Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 150 НС-1127169 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-150 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4874 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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