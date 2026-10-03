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Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 купить с доставкой в Москве
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Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150

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Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 1
Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 2
Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 3
Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 4
Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 1
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 2
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 3
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 4
  • Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 570 руб.  7 840 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150
4 570 руб. -42%
7 840 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
285
Габариты (ШхВхД)
195х195х132 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, панель из матовой нержавеющей стали
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
800

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150

Отличительная особенность вытяжных вентиляторов Electrolux Argentum EAFA-150 НС-1126779 – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
285
Габариты (ШхВхД)
195х195х132 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, панель из матовой нержавеющей стали
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
25
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
37
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительная особенность вытяжных вентиляторов Electrolux Argentum EAFA-150 НС-1126779 – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-150 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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