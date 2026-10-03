Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-100TH
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%7 116 руб. 8 320 руб.
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6 760 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 202191
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 116 руб. -14%
8 320 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
100
Габариты (ШхВхД)
150х150х112 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, датчик влажности (гигростат), панель из матовой нержавеющей стали
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
800
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-100TH
Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Argentum EAFA-100TH с таймером и гигростатом НС-1126775 – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
100
Габариты (ШхВхД)
150х150х112 мм
Дополнительная информация
обратный клапан, японские подшипники качения, таймер задержки отключения, датчик влажности (гигростат), панель из матовой нержавеющей стали
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Отличительная особенность вытяжного вентилятора Electrolux Argentum EAFA-100TH с таймером и гигростатом НС-1126775 – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Вытяжной вентилятор Electrolux Argentum EAFA-100TH - купить по цене 7116 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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