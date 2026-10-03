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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100 купить с доставкой в Москве
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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100

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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 145 руб.  3 680 руб. 

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2 988 руб. 

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В наличии
Код товара: 202185
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Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100
3 145 руб. -15%
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
85
Габариты (ШхВхД)
150х150х115 мм
Дополнительная информация
материал корпуса - пластик
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
700

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100

Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 100 НС-1127165 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Воздухообмен
85
Габариты (ШхВхД)
150х150х115 мм
Дополнительная информация
материал корпуса - пластик
Класс защиты
IPX4
Монтаж
на 1 отверстие
Мощность вентилятора
15
Напряжение
220-240 В
Пульт дистанционного управления
нет
Тип вентилятора
осевой
Тип установки
настенный, потолочный
Развернуть
Уровень шума
33
Страна производитель
Китай
Описание
Вытяжной бытовой вентилятор Electrolux серии Magic EAFM - 100 НС-1127165 предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100 - по цене 3145 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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