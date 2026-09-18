Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-150
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Характеристики
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-150
Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-150 — Это ультратонкая панель, с малой глубиной монтажа и низким уровнем шума. Применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Вентилятор оборудованы мотором с японским подшипником, что повышает эффективность, а так же увеличивает срок службы. Пружинный обратный клапан предотвращает попадание неприятных запахов из вентиляционных каналов при выключенном вентиляторе. Electrolux Slim EAFS-150 выпускается в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPХ4) и подходит для работы в помещениях с повышенной влажностью. Вентилятор поставляется готовым к подключению.
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