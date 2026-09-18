Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Steel
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 960 руб. 4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202197
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х15х10
Вес, г.
550
Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Steel
Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм.
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Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux EAFR-100 серии Rainbow применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100 мм.
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