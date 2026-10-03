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Тостер Kitfort КТ-6075 купить с доставкой в Москве
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Тостер Kitfort КТ-6075

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Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 2
Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 3
Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 4
Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 5
Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 6
Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 7
Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
930
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
  • Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 1
  • Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 2
  • Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 3
  • Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 4
  • Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 5
  • Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 6
  • Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 7
  • Тостер Kitfort КТ-6075 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640764
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
930
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
273x188x177 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х20
Вес, кг.
1.6

Описание товара Тостер Kitfort КТ-6075

Тостер Kitfort КТ-6075 создан для любителей ароматного и хрустящего, поджаренного хлеба. Прибор позволяет быстро поджарить тосты для приготовления горячих бутербродов, сэндвичей, а также бейглы, хлебцы для закусок, салатов и других блюд. Тостер оснащён регулятором степени обжаривания. «Подогрев» служит для разогрева уже готовых тостов, если они остыли. «Разморозка» позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. «Отмена» - прибор выключается, а тосты поднимаются наверх. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. После приготовления, устройство отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлекать, без риска обжечься. Благодаря 7 степеням обжаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. В нижней части корпуса тостера расположен съёмный поддон для сбора крошек. Просто выдвиньте его и выбросите скопившиеся крошки, а остатки протрите салфеткой. Тостер Kitfort КТ-6075 порадует вас не только приготовленными хрустящими тостами, но и своим красивым дизайном! Тостер выполнен в бежевом цвете, а на его корпусе сделан узор в виде пчелиных сот. Вы можете приготовить сразу 1 или 2 тоста одновременно. На дне корпуса тостера имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-6075




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
930
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
273x188x177 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Kitfort КТ-6075 создан для любителей ароматного и хрустящего, поджаренного хлеба. Прибор позволяет быстро поджарить тосты для приготовления горячих бутербродов, сэндвичей, а также бейглы, хлебцы для закусок, салатов и других блюд. Тостер оснащён регулятором степени обжаривания. «Подогрев» служит для разогрева уже готовых тостов, если они остыли. «Разморозка» позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. «Отмена» - прибор выключается, а тосты поднимаются наверх. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. После приготовления, устройство отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлекать, без риска обжечься. Благодаря 7 степеням обжаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. В нижней части корпуса тостера расположен съёмный поддон для сбора крошек. Просто выдвиньте его и выбросите скопившиеся крошки, а остатки протрите салфеткой. Тостер Kitfort КТ-6075 порадует вас не только приготовленными хрустящими тостами, но и своим красивым дизайном! Тостер выполнен в бежевом цвете, а на его корпусе сделан узор в виде пчелиных сот. Вы можете приготовить сразу 1 или 2 тоста одновременно. На дне корпуса тостера имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.


Теги товара: на 2 тоста
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