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Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) купить с доставкой в Москве
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Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS)

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Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 1
Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 2
Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 3
Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 4
Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 5
Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 6
Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 1
  • Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 2
  • Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 3
  • Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 4
  • Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 5
  • Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 6
  • Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
670 руб.  800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640469
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
20х18х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS)

Подходит для использования в домашних и офисных условиях. Работает практически на любой поверхности без использования коврика. Для работы не требуются драйвера.

Отзывы о товаре Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Подходит для использования в домашних и офисных условиях. Работает практически на любой поверхности без использования коврика. Для работы не требуются драйвера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь ExeGate SH-9025L черная (EX279942RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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