Аккумулятор Makita BL1815N LXT 18В 1.5Ач Li-Ion (632A54-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1500
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639356
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1500
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х8
Вес, г.
300
Описание товара Аккумулятор Makita BL1815N LXT 18В 1.5Ач Li-Ion (632A54-1)
Аккумулятор BL1815N (18В, 1.5 Ач, Li-Ion) Makita 196235-0 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 18 В. Аккумулятор имеет Li-ion технологию. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, защищает устройство при падении, ударах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1500
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор BL1815N (18В, 1.5 Ач, Li-Ion) Makita 196235-0 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 18 В. Аккумулятор имеет Li-ion технологию. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, защищает устройство при падении, ударах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумулятор Makita BL1815N LXT 18В 1.5Ач Li-Ion (632A54-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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