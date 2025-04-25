Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-6) ЗУБР T7, 20 В, 6.0 А·ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6000
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%7 610 руб. 11 160 руб.
В наличии
Код товара: 637981
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Загружаем...
7 610 руб. -32%
11 160 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6000
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
700
Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-6) ЗУБР T7, 20 В, 6.0 А·ч
Аккумуляторная батарея ЗУБР Профессионал 20 В, li-ion, 6 Ач ST7-20-6 - источник питания для шуруповерта с увеличенной емкостью, позволит работать еще дольше и производительнее. Современные Li-Ion элементы профессиональной серии гарантируют превосходные технические характеристики, надежность и результат.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6000
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная батарея ЗУБР Профессионал 20 В, li-ion, 6 Ач ST7-20-6 - источник питания для шуруповерта с увеличенной емкостью, позволит работать еще дольше и производительнее. Современные Li-Ion элементы профессиональной серии гарантируют превосходные технические характеристики, надежность и результат.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
дата изготовления совсем старая 12.2021
Достоинства:
Комментарий:
Подарок сыну на день рождения
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-6) ЗУБР T7, 20 В, 6.0 А·ч - стоимость товара 7610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-6) ЗУБР T7, 20 В, 6.0 А·ч
Достоинства:
Комментарий:
дата изготовления совсем старая 12.2021
Достоинства:
Комментарий:
Подарок сыну на день рождения