Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
В наличии
Код товара: 637976
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2 600 руб.
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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х8
Вес, г.
700
Описание товара Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч
Аккумулятор STEHER V1-20-4 совместим с 8 моделями дрелей-шуруповертов STEHER. Батарея отличается значительной (4 А·ч) емкостью. Высокое (20 В) напряжение аккумулятора позволяет обеспечивать существенную мощность инструментов. Установка изделия выполняется с минимальными усилиями благодаря креплению слайдерного типа. Важной особенностью аккумулятора является наличие индикатора уровня заряда. Материал корпуса батареи – ударостойкий пластик. Аккумулятор обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям. Аккумулятор STEHER V1-20-4 произведен по литий-ионной технологии. Батареи этого вида не имеют эффекта памяти. Это означает, что аккумулятор рассчитан на зарядку при любом уровне заряда.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
STEHER
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор STEHER V1-20-4 совместим с 8 моделями дрелей-шуруповертов STEHER. Батарея отличается значительной (4 А·ч) емкостью. Высокое (20 В) напряжение аккумулятора позволяет обеспечивать существенную мощность инструментов. Установка изделия выполняется с минимальными усилиями благодаря креплению слайдерного типа. Важной особенностью аккумулятора является наличие индикатора уровня заряда. Материал корпуса батареи – ударостойкий пластик. Аккумулятор обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям. Аккумулятор STEHER V1-20-4 произведен по литий-ионной технологии. Батареи этого вида не имеют эффекта памяти. Это означает, что аккумулятор рассчитан на зарядку при любом уровне заряда.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - по цене 2600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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