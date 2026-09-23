Top.Mail.Ru
Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
  • Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч
2 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х8
Вес, г.
700

Описание товара Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч

Аккумулятор STEHER V1-20-4 совместим с 8 моделями дрелей-шуруповертов STEHER. Батарея отличается значительной (4 А·ч) емкостью. Высокое (20 В) напряжение аккумулятора позволяет обеспечивать существенную мощность инструментов. Установка изделия выполняется с минимальными усилиями благодаря креплению слайдерного типа. Важной особенностью аккумулятора является наличие индикатора уровня заряда. Материал корпуса батареи – ударостойкий пластик. Аккумулятор обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям. Аккумулятор STEHER V1-20-4 произведен по литий-ионной технологии. Батареи этого вида не имеют эффекта памяти. Это означает, что аккумулятор рассчитан на зарядку при любом уровне заряда.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор STEHER V1-20-4 совместим с 8 моделями дрелей-шуруповертов STEHER. Батарея отличается значительной (4 А·ч) емкостью. Высокое (20 В) напряжение аккумулятора позволяет обеспечивать существенную мощность инструментов. Установка изделия выполняется с минимальными усилиями благодаря креплению слайдерного типа. Важной особенностью аккумулятора является наличие индикатора уровня заряда. Материал корпуса батареи – ударостойкий пластик. Аккумулятор обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям. Аккумулятор STEHER V1-20-4 произведен по литий-ионной технологии. Батареи этого вида не имеют эффекта памяти. Это означает, что аккумулятор рассчитан на зарядку при любом уровне заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч - по цене 2600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...