аккумулятор 5.0Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-150 5133003366 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659836
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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х11
Вес, кг.
1.5
Описание товара аккумулятор 5.0Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-150 5133003366 Ryobi One+
Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения.Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения.Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
аккумулятор 5.0Aч + зарядное устройство RC18120, RC18120-150 5133003366 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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