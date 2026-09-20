Аккумулятор L1820S 4935472275 AEG
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659837
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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.92х0.55
Вес, г.
500
Описание товара Аккумулятор L1820S 4935472275 AEG
Аккумулятор PRO18V L1820S AEG арт.4935472275 предназначен для всего аккумуляторного инструмента AEG 18В. Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд. Литиево-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти, возможностью заряжать при любой степени разрядки, сохранением заряда при долгом хранении, что позволяет мгновенно начать работу.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
AEG
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор PRO18V L1820S AEG арт.4935472275 предназначен для всего аккумуляторного инструмента AEG 18В. Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд. Литиево-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти, возможностью заряжать при любой степени разрядки, сохранением заряда при долгом хранении, что позволяет мгновенно начать работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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