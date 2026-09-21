Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H)
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Характеристики
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711291
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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
12
Страна производитель
Венгрия
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
464
Описание товара Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H)
Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H)
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
BOSCH
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
12
Страна производитель
Венгрия
Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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