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Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H) купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H)

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Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H) - фото 1
Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
12
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711291
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
12
Страна производитель
Венгрия
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
464

Описание товара Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H)

Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H)



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
12
Страна производитель
Венгрия
Описание
Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 6Ач Li-Ion (1600A00X7H)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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