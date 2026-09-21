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Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000) купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000)

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Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000) - фото 1
Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000) - фото 2
Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000) - фото 3
Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5200
Напряжение, В
18
  • Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000) - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000) - фото 3
  • Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706808
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5200
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
542

Описание товара Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000)

18-вольтовый аккумулятор Metabo 625028000 профессионального класса предназначен для питания электроинструментов. Батарея с емкостью 4 А·ч соответствует литий-ионному типу.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Metabo LI-Power Extreme 18В 5.2Ач Li-Ion (625028000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5200
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
18-вольтовый аккумулятор Metabo 625028000 профессионального класса предназначен для питания электроинструментов. Батарея с емкостью 4 А·ч соответствует литий-ионному типу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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