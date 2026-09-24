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Батарея аккумуляторная DeWalt DCB126-XJ 12В 5Ач Li-Ion купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная DeWalt DCB126-XJ 12В 5Ач Li-Ion

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Батарея аккумуляторная DeWalt DCB126-XJ 12В 5Ач Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687531
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х7
Вес, г.
120

Описание товара Батарея аккумуляторная DeWalt DCB126-XJ 12В 5Ач Li-Ion

Батарея аккумуляторная 12 В XR Li-ion 5.0 Ач Dewalt DCB126-XJ подходит ко всем инструментам DEWALT серии XR 12B. Самые современные ячейки ведущих мировых производителей. В аккумуляторных батареях DEWALT используются ячейки Samsung, LG или Panasonic (Sanyo). Яркий светодиодный LED индикатор уровня заряда. Медные силовые клеммы контактной группы - максимальная передача мощности инструменту. Ударопрочный пластик корпуса для защиты при падении. Максимальная механическая защита аккумулятора при работе в жёстких условиях стройплощадки. Подпружиненный фиксатор и клавиша разблокировки. Удобная и быстрая система смены аккумулятора в инструменте при работе.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная DeWalt DCB126-XJ 12В 5Ач Li-Ion




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея аккумуляторная 12 В XR Li-ion 5.0 Ач Dewalt DCB126-XJ подходит ко всем инструментам DEWALT серии XR 12B. Самые современные ячейки ведущих мировых производителей. В аккумуляторных батареях DEWALT используются ячейки Samsung, LG или Panasonic (Sanyo). Яркий светодиодный LED индикатор уровня заряда. Медные силовые клеммы контактной группы - максимальная передача мощности инструменту. Ударопрочный пластик корпуса для защиты при падении. Максимальная механическая защита аккумулятора при работе в жёстких условиях стройплощадки. Подпружиненный фиксатор и клавиша разблокировки. Удобная и быстрая система смены аккумулятора в инструменте при работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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