Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687531
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Описание товара Батарея аккумуляторная DeWalt DCB126-XJ 12В 5Ач Li-Ion
Батарея аккумуляторная 12 В XR Li-ion 5.0 Ач Dewalt DCB126-XJ подходит ко всем инструментам DEWALT серии XR 12B. Самые современные ячейки ведущих мировых производителей. В аккумуляторных батареях DEWALT используются ячейки Samsung, LG или Panasonic (Sanyo). Яркий светодиодный LED индикатор уровня заряда. Медные силовые клеммы контактной группы - максимальная передача мощности инструменту. Ударопрочный пластик корпуса для защиты при падении. Максимальная механическая защита аккумулятора при работе в жёстких условиях стройплощадки. Подпружиненный фиксатор и клавиша разблокировки. Удобная и быстрая система смены аккумулятора в инструменте при работе.
Батарея аккумуляторная 12 В XR Li-ion 5.0 Ач Dewalt DCB126-XJ подходит ко всем инструментам DEWALT серии XR 12B. Самые современные ячейки ведущих мировых производителей. В аккумуляторных батареях DEWALT используются ячейки Samsung, LG или Panasonic (Sanyo). Яркий светодиодный LED индикатор уровня заряда. Медные силовые клеммы контактной группы - максимальная передача мощности инструменту. Ударопрочный пластик корпуса для защиты при падении. Максимальная механическая защита аккумулятора при работе в жёстких условиях стройплощадки. Подпружиненный фиксатор и клавиша разблокировки. Удобная и быстрая система смены аккумулятора в инструменте при работе.
Батарея аккумуляторная DeWalt DCB126-XJ 12В 5Ач Li-Ion - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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