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Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) купить с доставкой в Москве
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Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20)

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Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 1
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 2
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 3
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 4
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 5
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 6
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 7
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 8
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 9
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 1
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 2
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 3
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 4
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 5
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 6
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 7
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 8
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 9
  • Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730083
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20)
8 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х7
Вес, г.
400

Описание товара Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20)

Средство наглядного представления состояния и истории использования батареи позволяет контролировать остаточный ресурс Вашей батареи. Единая аккумуляторная система LMS для 500+ инструментов Наглядное представление информации о состоянии и характере использования аккумуляторной батареи Наглядное представление следующей информации: - кол-во произведенных зарядок, - остаточный ресурс АКБ, - частота перегрузок по току, - частота перегревов АКБ, - напряжение АКБ, - напряжение каждой ячейки, - неисправность ячейки(ячеек), - неисправность контроллера АКБ, - температура АКБ*, - интенсивность перегрзки по току*, - интенсивность перегрева АКБ* * - только для BP-H-20-xx, BP-F-20-xx Два варианта питания - автономное от батареек или через USB-порт от сети Регулировка контрастности экрана для подстройки к условиям освещения



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Средство наглядного представления состояния и истории использования батареи позволяет контролировать остаточный ресурс Вашей батареи. Единая аккумуляторная система LMS для 500+ инструментов Наглядное представление информации о состоянии и характере использования аккумуляторной батареи Наглядное представление следующей информации: - кол-во произведенных зарядок, - остаточный ресурс АКБ, - частота перегрузок по току, - частота перегревов АКБ, - напряжение АКБ, - напряжение каждой ячейки, - неисправность ячейки(ячеек), - неисправность контроллера АКБ, - температура АКБ*, - интенсивность перегрзки по току*, - интенсивность перегрева АКБ* * - только для BP-H-20-xx, BP-F-20-xx Два варианта питания - автономное от батареек или через USB-порт от сети Регулировка контрастности экрана для подстройки к условиям освещения


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20) - этот товар вы можете купить по цене 8890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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